Емельяненко намерен продолжить карьеру

Александр Емельяненко рассчитывает преимущественно на лёгкие деньги и слабых соперников. Об этом заявил скандально известный боец ММА Вячеслав Дацик . По словам Рыжего Тарзана, сейчас ведутся переговоры об организации их боя, который может состояться уже в мае. Менеджер бывшего представителя PRIDE и M-1 Азамат Бостанов опроверг эту информацию и заявил, что его клиент с большой долей вероятности сойдётся в поединке с рэпером Джиганом. Между тем сам Емельяненко заявил о полном отказе от алкоголя и приступил к активным тренировкам.

«Алкаш из ларька. Ему там самое место»

Известный своим криминальным прошлым боец ММА Вячеслав Дацик заявил, что в ближайшее время может провести поединок с Александром Емельяненко. По его словам, с менеджерами не менее скандального оппонента уже ведутся переговоры, а встретиться они могут в мае или сентябре.

«Бой готовы организовать как Федерация бокса России, так и другие промоутеры. За поединок с Мишей Кокляевым — как бы не бойцом — Саша получил лёгкие деньги. Вышел на бой с Магой (Исмаиловым. — RT) — получил втык. Он хочет не биться, а просто срубить лёгких денег, поэтому вызвал рэпера Джигана. Но они выставляют такую сумму… Он ни промоутерам, никому не интересен. За него никто не хочет давать деньги. Сейчас есть промоутеры, которые готовы заплатить ему за реальный поединок. Всё зависит от Саши. Мне кажется, он боится реальных боёв. Посмотрим, готов он или нет», — цитирует Дацика Sport24.

История конфликта спортсменов тянется ещё с 2010-го, когда Емельяненко пообещал при встрече «показать боль» сбежавшему из психиатрической больницы Вячеславу. С тех пор Рыжий Тарзан неоднократно заявлял о желании встретиться с обидчиком по любым правилам. Вот и на этот раз он не выбирал выражений. Спортсмен обвинил Александра в использовании допинга и назвал его пьяницей.

«Алкаш из ларька. Ему там самое место — бить алкашей и делить место в очереди за бутылкой. Это его проблема — сможет или не сможет восстановить форму. Если не фуфло, за слова нужно отвечать. Саша — известный «фармацевт». Фарма творит чудеса», — добавил боец.

Поединок с Емельяненко Дацик анонсировал в воскресенье. Он выложил на своей странице в Instagram пост с соответствующей афишей, в которой датой встречи указывался май 2021-го, местом проведения — «ВТБ Арена» в Москве, а организаторами — Федерация бокса России и YouТube-канал True GYM.

«Танцевать ему на ринге не придётся»

Вместе с тем, по словам менеджера, куда более вероятен бой его клиента с известным рэпером Джиганом. Со стороны данный вопрос кажется уже решённым.

«Есть несколько предложений, сейчас выбираем лучшее. Скорее всего, по правилам бокса — 99%», — цитирует Бостанова «Спорт-Экспресс».

На возможное противостояние оба намекали ещё в начале марта. Тогда Емельяненко даже выложил в Instagram пост, в котором призвал подписчиков высказаться о его возможном поединке с рэпером. А спустя какое-то время появилось фото с дуэли взглядов. Однако Бостанов тогда подчёркивал, что поединок находится в разработке , и ясности по гонорарам пока нет.

Тем не менее в воскресенье в Youtube-канале лиги кулачных боёв Punch Club, под эгидой которой, вероятно, состоится противостояние, было опубликовано видео своеобразной пресс-конференции с участием обоих.

Емельяненко рассказал, что в настоящий момент активно работает над возвращением себе приемлемой формы: тренируется в подмосковном Чехове дважды в день. Александр пообещал полностью подготовиться к бою с рэпером.

«Сейчас утром кроссы, вечером — железо. Про меня говорят сплетни, не верят в меня. Но пусть говорят. Что касается боя с Джиганом, никогда не подхожу к сопернику расслабленным, даже если он слабее меня. Всегда готовлюсь к оппоненту высокого уровня. Танцевать ему на ринге не придётся», — заявил Емельяненко.

В свою очередь, Джиган немало удивил даже собственных поклонников рассказом про своё богатое спортивное прошлое. По словам исполнителя, он мастер спорта по кикбоксингу, дважды выигрывал чемпионат Украины по этому виду спорта и выступал в смешанных единоборствах.

«Мы начали подготовку, я каждый день сейчас тренируюсь. Один день — силовые, один день — спарринги, отработка. Конкретно готовлюсь быть заряженным к поединку. Правая у меня нормальная — будем рассчитывать на лаки-панч», — рассказал Джиган.

Несмотря на то что большая часть любителей ММА воспринимает данный поединок как очередное «фрик-шоу», в котором исход практически предрешён, некоторые эксперты ждут его с интересом. Так, президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что рэпер вполне может составить бойцу достойную конкуренцию.

«Джиган — неплохой боксёр. Может, даже по правилам кикбоксинга было бы интереснее, поскольку рэпер и ногами бьёт, понимает, что такое кик. Я бы посмотрел на данное противостояние, скажу так, но организовывать его не возьмусь. Вижу риск в том, что Саша может подвести. Не потому, что он плохой, он хороший парень. Начудит в последний момент, а мы уже билеты продадим, спонсоров подключим. Нехорошо получится», — заявил Гаджиев в эфире Youtube-каналу «Ушатайка».

Наконец, другим вариантом для Емельяненко остаётся поединок в лиге кулачных боёв Hardcore Fighting. В конце февраля Бостанов анонсировал встречу его клиента с чемпионом организации в тяжёлом весе и чемпионом Европы среди юношей по боксу Тимуром Слащининым. Тогда же он прямо признал, что у Александра возникли серьёзные проблемы с алкоголем.

«В данный момент он находится в романтическом загуле. Алкоголизм, безусловно, мешает нам работать. Неприятно. Но это алкоголизм», — приводит слова менеджера Eurosport.

Емельяненко исчез из инфополя почти на полгода. 24 июля Александр уступил техническим нокаутом Магомеду Исмаилову и пропал. Журналисты вновь увидели его только в конце февраля на турнире по смешанным единоборствам АСА 118. Там спортсмен выглядел заметно погрузневшим и с трудом связывал слова в предложения, но заявил о желании продолжать карьеру . А чуть позже, в середине марта он подчеркнул, что полностью отказался от алкоголя