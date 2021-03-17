Александр Емельяненко захотел провести бой без перчаток

Также спортсмен отметил, что без перчаток удар слабее, но наносит больший урон, а он хочет провести как можно больше боев за год. За свою карьеру Емельяненко провел 37 боев, одержав 28 побед и восемь раз проиграв. Поединок против американца Тони Джонсона завершился вничью.