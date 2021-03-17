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Александр Емельяненко хочет провести бой без перчаток

Газета.Ruиещё 3
9 часов назад
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко рассказал о том, что он хочет провести поединок без перчаток.
Александр Емельяненко захотел провести бой без перчаток
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Я хотел бы провести бой без перчаток. Предложения были. Но, к сожалению, виза в США мне закрыта. В России также поступают предложения подраться на голых кулаках", - сказал Емельяненко на YouTube-канале "Лысый хищник".
Также спортсмен отметил, что без перчаток удар слабее, но наносит больший урон, а он хочет провести как можно больше боев за год. За свою карьеру Емельяненко провел 37 боев, одержав 28 побед и восемь раз проиграв. Поединок против американца Тони Джонсона завершился вничью.
24 июля 2020 года Емельяненко уступил Магомеду Исмаилову в третьем раунде. В 2021 году Александр планирует встретится на ринге с популярным рэпером Джиганом. Также его вызывал на бой скандальный боец Вячеслав Дацик. Ранее Дацик опубликовал афишу боя с Емельяненко.
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