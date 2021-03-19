Нурмагомедов завершил карьеру официально

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сообщил о том, что российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.
«Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь. Хабиб Нурмагомедов, спасибо тебе за всё и наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг», — написал Уайт в своём Twitter.
Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры бойца после победы над американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. На счету российского бойца 29 побед в 29 поединках в MMA.
Ранее президент UFC назвал Нурмагомедова лучшим бойцом в мире.