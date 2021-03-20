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Поединок между Порье и Макгрегором отложен 

Газета.Ru и ещё 1 3 часа назад
Поединок между Порье и Макгрегором отложен
Фото: Reuters
Поединок между бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастином Порье и Конором Макгрегором отложен, сообщил журналист Ариэль Хельвани в Twitter.
Отмечается, что встреча не состоится 15 мая, как планировалось изначально из-за затянувшихся переговоров. Наиболее вероятная дата встречи спортсменов — 10 июля. Порье и Макгрегор дрались дважды, одержав по одной победе.
Американец провел в октагоне 33 боя, одержав 27 побед при шести поражениях. Макгрегор выиграл в 22 боях, уступив пять раз.
Ранее Макгрегор высказался об окончательном решении обладателя чемпионского титула легкого дивизиона UFC Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру, намекнув на то, что 32-летнему россиянину стоило выступать в более высокой весовой категории.
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