Поединок между Порье и Макгрегором отложен 

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Отмечается, что встреча не состоится 15 мая, как планировалось изначально из-за затянувшихся переговоров. Наиболее вероятная дата встречи спортсменов — 10 июля. Порье и Макгрегор дрались дважды, одержав по одной победе.

Американец провел в октагоне 33 боя, одержав 27 побед при шести поражениях. Макгрегор выиграл в 22 боях, уступив пять раз.