Макгрегор пожелал Хабибу «счастливой пенсии»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, который сегодня, 19 марта, окончательно объявил о завершении карьеры.
«Счастливой пенсии, парень. Никогда не забывай, кто пришёл в игру и сделал тебя. Прямо из моих ирландских яиц. Помните, ребята, если вы ненавидите гонять вес настолько сильно, всё, что нужно сделать, просто сменить весовую категорию», — написал Конор на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост доступен на странице Макгрегора в социальной сети.
Напомним, сегодня, 19 марта, президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб больше не вернётся в октагон. Макгрегор и Нурмагомедов враждуют несколько лет. В октябре 2018 года россиянин досрочно победил ирландца.