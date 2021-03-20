Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Хавалов нокаутировал Магомедова и отстоял титул Eagle FC

News.ruиещё 1
2 часа назад
В Краснодаре завершился турнир по ММА промоутерской компании Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 34. В главном бою вечера Ренат Хавалов (4-0) победил техническим нокаутом во втором раунде Шарапудина Магомедова (4-1) и отстоял титул чемпиона Eagle FC в легчайшем весе.
Хавалов нокаутировал Магомедова и отстоял титул Eagle FC
Фото:  renat_khavalov / instagram renat_khavalov / instagram
Хавалов старался сокращать дистанцию в поединке с более высоким соперником и атаковать сериями. При попытке Магомедова пройти в ноги он контратаковал и прошёл за спину, а к концу первого раунда нанёс сопернику рассечение. Во втором раунде чемпион потряс соперника апперкотом и стремительной атакой добил на настиле клетки, успешно защитив титул.
В соглавном поединке армянский легковес Жора Айвазян победил техническим нокаутом в первом раунде белоруса Андрея Одинцова.
Как сообщал NEWS.ru, на проходящем в Будапеште европейском квалификационном олимпийском турнире были разыграны лицензии в женской борьбе. Из пяти российских спортсменок задачу выйти в финал и получить лицензию выполнили лишь две.
MMA,Андрей Одинцов,Хабиб Нурмагомедов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители