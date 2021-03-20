Хавалов нокаутировал Магомедова и отстоял титул Eagle FC

Хавалов старался сокращать дистанцию в поединке с более высоким соперником и атаковать сериями. При попытке Магомедова пройти в ноги он контратаковал и прошёл за спину, а к концу первого раунда нанёс сопернику рассечение. Во втором раунде чемпион потряс соперника апперкотом и стремительной атакой добил на настиле клетки, успешно защитив титул.