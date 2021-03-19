Девушка-боец UFC упала в обморок во время взвешивания 

Представительница Латвии, боец смешанных единоборств Юлия Столяренко упала в обморок во время взвешивания перед турниром UFC Vegas 22.
Спортсменка, начала терять равновесие стоя на весах, но в итоге потеряв создание упала. Сотрудники UFC помогли ей прийти в сознание, но самостоятельно подняться она не сумела.
Julija Stoliarenko just fainted on the scale #UFCVegas22 pic.twitter.com/3PjNMUGxFf— The Schmo (@TheSchmo312) March 19, 2021
Соперницей 27-летней Столяренко на турнире UFC Vegas 22, который пройдёт 21 марта станет американка Джулия Авила.