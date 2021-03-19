Девушка-боец UFC упала в обморок во время взвешивания 

Julija Stoliarenko just fainted on the scale #UFCVegas22 pic.twitter.com/3PjNMUGxFf— The Schmo (@TheSchmo312) March 19, 2021

Спортсменка, начала терять равновесие стоя на весах, но в итоге потеряв создание упала. Сотрудники UFC помогли ей прийти в сознание, но самостоятельно подняться она не сумела.