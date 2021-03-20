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Макгрегор потребовал титульного боя после ухода Нурмагомедова

Lenta.ru
5 часов назад
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор потребовал титульного поединка в легком весе после ухода россиянина Хабиба Нурмагомедова из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.
Макгрегор потребовал титульного боя после ухода Нурмагомедова
Фото: ReutersReuters
32-летний Макгрегор оставил свою фотографию и написал «чемпион в легком весе, бронируйте бой». Пользователи Twitter сочли высказывание ирландца требованием титульного поединка.
16 мая за вакантный пояс в легком весе подерутся бразилец Чарльз Оливейра и американец Майкл Чэндлер. Бойцы получили такую возможность после официального ухода из спорта Нурмагомедова.
Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Он бился с Нурмагомедовым за пояс чемпиона промоушена в легком весе осенью 2018-го и потерпел поражение.
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