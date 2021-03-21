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Определился победитель главного боя турнира UFC Vegas 22

Lenta.ruиещё 8
7 часов назад
Американский боец смешанного стиля (MMA) Дерек Брансон победил соотечественника Кевина Холланда в главном бою турнира UFC Vegas 22. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Брансон победил Холланда в главном бою турнира UFC Vegas 22
Фото: ReutersReuters
Поединок, длившийся все пять раундов, прошел в ночь на воскресенье, 21 марта, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). 37-летний американец взял верх над 27-летним оппонентом единогласным решением судей (49-45, 49-46, 49-46).
В соглавном бою турнира американец Макс Гриффин нокаутировал представителя Китая Кэнань Суна. Бой завершился досрочно в первом раунде.
Для Брансона победа стала 13-й в UFC, спортсмен потерпел пять поражений. Холланд прервал серию из пяти побед подряд, потерпев третье поражение в рамках промоушена. На его счету восемь побед.
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