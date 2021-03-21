Брансон победил Холланда в главном бою турнира UFC Vegas 22

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дерек Брансон победил соотечественника Кевина Холланда в главном бою турнира UFC Vegas 22. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Поединок, длившийся все пять раундов, прошел в ночь на воскресенье, 21 марта, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). 37-летний американец взял верх над 27-летним оппонентом единогласным решением судей (49-45, 49-46, 49-46).

В соглавном бою турнира американец Макс Гриффин нокаутировал представителя Китая Кэнань Суна. Бой завершился досрочно в первом раунде.