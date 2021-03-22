Чемпион AMC Fight Nights поставил Емельяненко выше Хабиба

Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв сравнил карьеры двух российских бойцов смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова и Фёдора Емельяненко.

Фото: bikrev_dmitry/instagram.com bikrev_dmitry/instagram.com

Хабиб сделал потрясающую карьеру, но нельзя сказать, что он побил всех сильнейших. По сути, кроме Конора и Гейтжи он не бил действительно элитных ребят. Главное, мы не увидели его боя с Тони Фергюсоном. Фёдор Емельяненко в своё время перебил всех сильнейших тяжеловесов планеты, и я это ставлю намного выше достижений Хабиба, — сказал Бикрёв NEWS.ru.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над Джастином Гейтжи на турнире UFC. После этого глава UFC Дэйна Уайт неоднократно пытался вернуть россиянина в октагон, однако 19 марта он заявил, что Нурмагомедов «100% не вернётся», писал NEWS.ru. Соответствующую запись Уайт разместил в своём Twitter.