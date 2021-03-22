Хабиб станет тренером бывшего чемпиона UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Люк Рокхолд заявил, что экс-чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов поможет ему подготовиться к следующему поединку.

«Он решил взять на себя роль тренера и хочет сыграть важную роль в моем возвращении. Хабиб намерен стать тренером года. Он хочет стать следующим великим тренером и пойти по пути своего отца», — приводит слова Рокхолда TMZ.

36-летний Рокхолд последний раз выходил на ринг в июле 2019 года, когда проиграл нокаутом во втором раунде Яну Блаховичу . 32-летний Хабиб на прошлой неделе подтвердил окончании карьеры и лишился титула чемпиона UFC.