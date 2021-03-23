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Федора Емельяненко поставили выше Хабиба Нурмагомедова

Газета.Ruиещё 1
5 часов назад
Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев сравнил карьеры именитых российских бойцов - Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, передает News.ru.
Емельяненко поставили выше Нурмагомедова
Фото: ТАССТАСС
По мнению Бикрева, выше стоит Емельяненко, потому что нельзя сказать, что Нурмагомедов за свою карьеру одолел всех сильнейших соперников - в том числе так и не состоялся его бой с американским бойцом Тони Фергюсоном.
"Хабиб сделал потрясающую карьеру, но нельзя сказать, что он побил всех сильнейших. Федор Емельяненко в свое время перебил всех сильнейших тяжеловесов планеты, и я это ставлю намного выше достижений Хабиба", - заявил спортсмен.
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры осенью 2020 года, когда защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в третий раз. В марте 2021 года боец провел очередную встречу с главой промоушена Даной Уайтом, по итогам которой он еще раз заявил о серьезности своего решения. Ранее сообщалось, что Умар Нурмагомедов, брат Хабиба Нурмагомедова, не выступит на турнире UFC 260, потому что бойцу не смогли найти подходящего соперника.
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