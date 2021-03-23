Двукратный чемпион мира по ММА погиб в Моздоке

Двукратный чемпион мира по ММА Алан Хадзиев погиб, получив смертельное ранение в драке, сообщает Telegram-канал Baza. В результате конфликта скончался еще один мужчина, другой был госпитализирован с серьезными травмами.

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Трагедия произошла в ресторане «Вегас» в Моздоке. Подробности инцидента сейчас выясняются. Известно, что кроме Хадзиева в драке погиб местный предприниматель. Госпитализированный участник конфликта находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Алан Хадзиев – чемпион мира по ММА по версии международной федерации полноконтактного рукопашного боя FCF. Последние несколько лет спортсмен жил в Люберцах, тренировался в местном клубе.

интервью , опубликованном изданием «РИАМО в Люберцах» Хадзиев подчеркивал, что в его родном городе Моздок ему часто приходилось участвовать в уличных драках, но все они неизменно заканчивались рукопожатием.