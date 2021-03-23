Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Двукратный чемпион мира по ММА погиб в результате драки в Моздоке

Павел Тиунов
57 минут назад
Двукратный чемпион мира по ММА Алан Хадзиев погиб, получив смертельное ранение в драке, сообщает Telegram-канал Baza. В результате конфликта скончался еще один мужчина, другой был госпитализирован с серьезными травмами.
Двукратный чемпион мира по ММА погиб в Моздоке
Фото: ВконтактеВконтакте
Трагедия произошла в ресторане «Вегас» в Моздоке. Подробности инцидента сейчас выясняются. Известно, что кроме Хадзиева в драке погиб местный предприниматель. Госпитализированный участник конфликта находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Алан Хадзиев – чемпион мира по ММА по версии международной федерации полноконтактного рукопашного боя FCF. Последние несколько лет спортсмен жил в Люберцах, тренировался в местном клубе.
В интервью, опубликованном изданием «РИАМО в Люберцах» Хадзиев подчеркивал, что в его родном городе Моздок ему часто приходилось участвовать в уличных драках, но все они неизменно заканчивались рукопожатием.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Азербайджане умер экс-боец ММА и бывший чемпион мира по боям без правил Хамис Мамедов. Незадолго до смерти спортсмен переболел гриппом, болезнь привела к осложнениям. Причиной его смерти врачи назвали тромбоэмболию легочной артерии.
MMA,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители