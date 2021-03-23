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Сумоист нокаутировал бойца MMA за шесть секунд

Lenta.ruиещё 1
5 часов назад
Японский сумоист Цуеси Сударио принял участие в турнире по смешанным единоборствам (MMA) под эгидой Rizin и добился победы. Ролик доступен в Twitter промоушена.
Согласно официальному протоколу, Сударио нокаутировал оппонента Казуси Миямото за шесть секунд. По информации портала Sherdog, у японца ушло на победу восемь секунд.
В Twitter Rizin отметили, что нокаут в исполнении Сударио — самый быстрый в истории промоушена. Сумоист провел лишь третий поединок по правилам MMA и пока не потерпел ни одного поражения.
MMA,Видео,
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