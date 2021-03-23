Сумоист нокаутировал бойца MMA за шесть секунд

Согласно официальному протоколу, Сударио нокаутировал оппонента Казуси Миямото за шесть секунд. По информации портала Sherdog, у японца ушло на победу восемь секунд.

В Twitter Rizin отметили, что нокаут в исполнении Сударио — самый быстрый в истории промоушена. Сумоист провел лишь третий поединок по правилам MMA и пока не потерпел ни одного поражения.