Чимаев заявил о скором возвращении

Боец UFC Хамзат Чимаев в своих соцсетях опубликовал пост о возможном возвращении.

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«Сюрприз! Возвращаюсь, чтобы всех размазать», — написал Чимаев на своей странице в Instagram..

О скором возвращении Чимаева недавно объявил и его менеджер Али Абдель-Азиз, он выложил фото клиента с подписью: «скоро».

Чимаев перенес серьезные осложнения после коронавируса. Из-за болезни его поединок против британца Леона Эдвардса сначала был перенесен, а потом сорвался окончательно. Боец заявил, что правое легкое после болезни не полностью восстановилось.

Брат бойца отметил, что спортсмен решил продолжить карьеру, однако потребуется время на восстановление.