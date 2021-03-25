Хабиб возглавил рейтинг блогеров в Instagram

Фото: РИА Новости РИА Новости

В феврале система мониторинга социальных медиа и средств массовой информации Brand Analytics проанализировала более 2,2 миллиарда публикаций в русскоязычных соцмедиа и составила рейтинг русскоязычных блогеров в инстаграме на основе вовлеченности пользователей — сумме их лайков и комментариев.

Нурмагомедов занял в рейтинге первое место. Он получил 21,6 миллиона реакций. Второе место заняла телеведущая Ксения Бородина (16,7 миллиона лайков и комментариев), третье — визажист Гоар Аветисян (более 10 миллионов).

В октябре, как сообщал «Рамблер», Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Тем самым он одержал 29-ю победу в смешанных единоборствах при отсутствии поражений и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя Нурмагомедов объявил о завершении соревновательной карьеры. На прошлой неделе президент UFC Дэйна Уайт объявил, что россиянин официально завершил карьеру.