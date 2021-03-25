Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Хабиб возглавил рейтинг блогеров в Instagram

Артём Кульша
47 минут назад
Боец Хабиб Нурмагомедов — лидер рейтинга русскоязычных блогеров в инстаграме. Об этом сообщают «Ведомости».
Хабиб возглавил рейтинг блогеров в Instagram
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В феврале система мониторинга социальных медиа и средств массовой информации Brand Analytics проанализировала более 2,2 миллиарда публикаций в русскоязычных соцмедиа и составила рейтинг русскоязычных блогеров в инстаграме на основе вовлеченности пользователей — сумме их лайков и комментариев.
Нурмагомедов занял в рейтинге первое место. Он получил 21,6 миллиона реакций. Второе место заняла телеведущая Ксения Бородина (16,7 миллиона лайков и комментариев), третье — визажист Гоар Аветисян (более 10 миллионов).
В октябре, как сообщал «Рамблер», Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Тем самым он одержал 29-ю победу в смешанных единоборствах при отсутствии поражений и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя Нурмагомедов объявил о завершении соревновательной карьеры. На прошлой неделе президент UFC Дэйна Уайт объявил, что россиянин официально завершил карьеру.
На днях Нурмагомедов был исключен из всех рейтингов UFC. Ранее он занимал первое место в сводном рейтинге вне зависимости от весовой категории и первое место в рейтинге бойцов в легком весе.
MMA,Гоар Аветисян,Хабиб Нурмагомедов,Ксения Бородина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители