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Чимаев перед возвращением в бои будет тренироваться с акулами и крокодилами

News.ru
1 час назад
Менеджер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева Али Абдель-Азиз рассказал о новом методе тренировок, который его подопечный намерен опробовать при подготовке к возвращению в октагон.
Чимаев будет тренироваться с акулами и крокодилами
Фото: InstagramInstagram
На этой неделе мы с ним беседовали. Он рассказал, что собирается даже освоить в качестве нового метода тренировок плавание с акулами и крокодилами, — приводит слова Абдель-Азиза MMA Mania.
После осложнений, вызванных заболеванием коронавирусом, и сорвавшегося поединка с Леоном Эдвардсом Чимаев сгоряча объявил о завершении карьеры, однако позже после уговоров президента UFC Дэйны Уайта и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова согласился изменить своё решение.
Как писал NEWS.ru, третий бой экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье может пройти 10 июля.
MMA,Хамзат Чимаев,Леон Эдвардс,Конор Макгрегор,Рамзан Кадыров,
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