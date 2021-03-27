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Хабиб назвал имя своего приемника в UFC

Газета.Ruиещё 5
1 час назад
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, кто будет следующим лучшим легковесом в промоушине.
Хабиб назвал имя своего приемника в UFC
Фото: ТАССТАСС
"В конце этого года или в начале следующего, лучшим будет Ислам Махачев. Возможно, люди думают, что я просто продвигаю его, но нет. Я просто знаю, насколько хорош этот парень", - сказал Хабиб в эфире UFC Fight Pass.
После победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно "ушел на пенсию".
В профессиональной карьере Хабиб одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0. Ранее глава UFC Дана Уайт рассказал о разговоре с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, после которого он понял, что Хабиб не вернется в октагон.
MMA,Джастин Гэтжи,Ислам Махачев,Дана Уайт,Хабиб Нурмагомедов,
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