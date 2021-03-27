Хабиб назвал имя своего приемника в UFC

В профессиональной карьере Хабиб одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0. Ранее глава UFC Дана Уайт рассказал о разговоре с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, после которого он понял, что Хабиб не вернется в октагон.