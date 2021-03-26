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Дана Уайт: с Хабибом все покончено

Газета.Ru
4 часа назад
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил о том, что не верит в возвращение россиянина Хабиба Нурмагомедова в промоушен, передает "Чемпионат.com".
Дана Уайт: "С Хабибом все покончено"
Фото: газета.ругазета.ру
"Я долго пытался вернуть его в октагон. Мы отлично поговорили, мы многое с ним обсудили. Он готов завершить карьеру, с ним покончено. Не думаю, что Хабиб вернется", - сказал Уайт.
После победы над Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно "ушел на пенсию".
В профессиональной карьере россиянин одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0. В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе.
На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом. Ранее Иосиф Пригожин поддержал критику Моргенштерна Нурмагомедовым.
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