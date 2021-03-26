Дана Уайт: "С Хабибом все покончено"

После победы над Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно "ушел на пенсию".