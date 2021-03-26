Чимаев вернулся в UFC после ковида

В 2020 году Хамзат Чимаев выиграл три боя за 66 дней в двух разных весовых категориях UFC и стал главных открытием в ММА за долгое время. Весной 2021-го он собирался подраться в претендентском бою с третьим по силе полусредневесом UFC Леоном Эдвардсом , но был вынужден сняться из-за проблем со здоровьем — слишком серьезными оказались последствия коронавируса, перенесенного в конце прошлого года. А в начале этого месяца Чимаев шокировал, объявив о завершении карьеры в своем инстаграме.

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Спустя менее чем сутки президент UFC Дэйна Уайт рассказал свою версию случившегося с Хамзатом и уверил, что тот продолжит драться.

«Он не должен был тренироваться, но знаете, этот парень дикарь. Он хочет драться каждый уик-энд, а теперь не может даже тренироваться. Он просто развзволновался и опубликовал это, но он не уходит», — сказал Уайт MMA Junkie.

В тот же день что-то похожее сказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

«Не поверив своим глазам, я позвонил и поговорил с Чимаевым. В ходе нашего разговора Чимаев понял, насколько его карьера важна для каждого чеченца, и пообещал приложить все усилия, чтобы восстановиться в кратчайшие сроки».

Какое-то время после всех этих событий Хамзат Чимаев воздерживался от громких заявлений, но 23 марта в его твиттере появилась очень обнадеживающая запись:

Последние несколько дней Чимаев провел в Санкт-Петербурге, и там с ним пообщался корреспондент Sport24 Иван Ковалев

— Как сейчас ваше здоровье?

— Все отлично, уже вылечился. Сейчас делаю легкие тренировки. После рамадана начнем тренировки на 100 процентов.

— Был слух, что в июле вы можете подраться с Нилом Мэгни. Это близко к правде?

— Не знаю, слухи есть слухи. Посмотрим, как получится. Если он готов, если я готов — почему бы и нет?

— Вспомните тот самый момент в жизни — может, несколько дней — когда объявили о завершении карьеры?

— Это были эмоциональные слова просто. Два месяца я болел, не мог выздороветь. Болел, был стресс — из-за того, что не могу тренироваться, не могу драться. Только потому так и сказал, но я не давал слово, что больше не буду драться. Не говорил, что для меня все закончилось. Может, это — все, а может, и нет. Никто не знает, что Всевышний нам приготовил. Вдруг я завтра умру. А может, что-то случится с моим соперником, и бой перенесут. Никто не знает.

— Один из ваших тренеров Мажди Шаммас рассказал, что в какой-то момент вам стало настолько плохо от тренировок, что вы чуть не умерли. Вспомните, как было на самом деле.

— Так и было. Не хотел, чтобы об этом говорили, но то, что сказано — уже сказано. Была такая ситуация. Люди умирают от этой болезни, но я не умер. Пока что тут. К сожалению для моих соперников.

— Дэйна Уайт рассказал о вашем разговоре, который, с его слов, повлиял на ваше решение. Вспомните ту беседу.

— Особенного разговора не было. Сказал ему, что вернулся, и он был рад. У меня контракт есть, все четко, сейчас вернемся и подеремся.

— Примерно тогда же похожие история прозвучала от Рамзана Кадырова. Каким получился разговор с ним?

— Сам президент нашей республики позвонил — это мотивация. Дэйна Уайт — тоже большой человек, и это дало мотивацию. В тот момент я как раз болел, потому мотивация была на нуле. Но потом я прилетел домой, меня вылечили, и теперь все по кайфу. Сейчас выйдем в клетку и будем еще кайфовать.

— Когда сделали тот самый пост в инстаграме, успели подумать, чем будете заниматься, если карьера бойца и правда закончилась?— Я всегда чем-то занимался, нашел бы что-то. С моим лицом можно найти занятие где-нибудь на улице. Шучу. Не знаю, каким-то бизнесом, наверное. Для начала надо было вылечиться, а потом бы уже подумал.

— Когда вы болели, вас пригласили на реабилитацию в Лас-Вегас, но спустя время вы оттуда улетели в Грозный. Почему так решили — в Вегасе с медициной, вроде бы, все должно быть в порядке? — Вроде медицина хорошая, но когда меня лечили вместе с тем и заставляли тренироваться. Мне сказали, что я уже могу работать, и мы начали делать кардио. Тогда уже почувствовал себя плохо: начался кашель с кровью. Из-за это такая суета в голове возникла. Чуть испугался: «Что у меня там, рак или не рак, живу или не живу? Долго болею — почему не проходит болезнь?» А еще и один в Лас-Вегас прилетел, пытался вылечиться, но никак не мог.

— В прошлом году вы поразили всех своими выступлениями с интервалом в две недели. Когда вернетесь — планируете драться так же часто или теперь график будет более умеренным?

— Если буду в форме, то зачем ждать 2-4 месяца? Если хорошее состояние и нет травм, то каждую неделю можно драться.

— Леон Эдвардс, с которым у вас не получилось боя, подрался с Белалом Мухаммадом, и их поединок закончился после тычка в глаз от Эдвардса. Едва ли после такого ему дадут титульник, потому нет мысли снова вызвать его?

— Не думаю, что мне дадут этот бой сейчас, ведь он трижды за короткое время отменялся. Слышал, Эдвардсу и Мухаммаду устроят реванш. По-моему, что-то такое говорил Дэйна Уайт. А я хочу подраться со всеми из топ-10. Я не завершаю карьеру, смогу еще 10-20 раз подраться. 20 ребят побить — и нормально.

— Недавно ваша карьера могла закончиться так, как вряд ли планировали, но все обошлось. Каким видите идеальное завершение карьеры?