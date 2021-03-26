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Суд арестовал участника избиения Расула Мирзаева

Спорт-Экспресс
3 часа назад
Чертановский суд в Москве арестовал на два месяца Магомеда Манилова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Наталью Орешникову. Манилов обвиняется в избиении бойца MMA Расула Мирзаева 31 декабря 2016 года.
Суд арестовал участника избиения Мирзаева
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным следствия, Манилов вместе с другими участниками избиения нанес Манилову травмы средней тяжести. Ему грозит до пяти лет лишеня свободы.
Преступники проникли в квартиру Мирзаева, жестоко избили его битой и цепью, после чего скрылись.
Другие фигуранты объявлены в федеральный розыск.
По данным прессы, причиной избиения стала ссора в ночном клубе по поводу возможности боя между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Якобы одни участники спора доказывали, что Конор испугался проводить поединок.
34-летний Мирзаев одержал 18 побед в ММА и потерпел 3 поражения.
MMA,Расул Мирзаев,Конор Макгрегор,РИА Новости,
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