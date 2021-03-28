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Нганну стал первым чемпионом из Камеруна в истории UFC

RT на русскомиещё 2
3 часа назад
Камерунский боец смешанных единоборств (MMA) Фрэнсис Нганну одержал победу над Стипе Миочичем из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 260.
Нганну стал первым чемпионом из Камеруна в истории UFC
Фото: ReutersReuters
Камерунский боец выиграл Миочича нокаутом во втором раунде и завоевал титул чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории.
Таким образом, Нганну стал первым чемпионом из Камеруна в истории UFC.
Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли проиграл удушающим приёмом Висенте Люке.
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