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Первый русский чемпион UFC рассказал о своем отношении к Моргенштерну

Газета.Ru
3 часа назад
Первый русский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров рассказал о своем отношении к рэп-исполнителю Моргенштерну. Его слова передает "СЭ".
Первый русский чемпион UFC рассказал о своем отношении к Моргенштерну
Фото: InstagramInstagram
"Ничего не думаю про Моргенштерна. Не знаю даже, кто это такой. Я уехал на съемки в конце сентября - сначала на Украину, потом в Канаду, Америку, Мексику. Это все мимо меня прошло. Он когда успел стать знаменитым?" - заявил Тактаров.
Напомним, Хабиб призвал создать специальный орган, который бы запретил музыку 22-летнего артиста. В 2020 году Алишер Моргенштерн получил награду "Женщина года" от Topical Style Awards 2020, а также стал победителем в номинации "Музыкант года" GQ Человек года 2020.
Также в прошлом году артист занял 21-е место в рейтинге Forbes "40 успешных звезд России до 40 лет".
Ранее сообщалось, что российский певец Лев Лещенко высказался о словах экс-бойца UFC Хабиба Нурмагомедова в адрес рэп-исполнителя Моргенштерна.
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