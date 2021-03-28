Первый русский чемпион UFC рассказал о своем отношении к Моргенштерну

"Ничего не думаю про Моргенштерна. Не знаю даже, кто это такой. Я уехал на съемки в конце сентября - сначала на Украину, потом в Канаду, Америку, Мексику. Это все мимо меня прошло. Он когда успел стать знаменитым?" - заявил Тактаров.
Напомним, Хабиб призвал создать специальный орган, который бы запретил музыку 22-летнего артиста. В 2020 году Алишер Моргенштерн получил награду "Женщина года" от Topical Style Awards 2020, а также стал победителем в номинации "Музыкант года" GQ Человек года 2020.
Также в прошлом году артист занял 21-е место в рейтинге Forbes "40 успешных звезд России до 40 лет".
Ранее сообщалось, что российский певец Лев Лещенко высказался о словах экс-бойца UFC Хабиба Нурмагомедова в адрес рэп-исполнителя Моргенштерна.