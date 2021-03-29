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Фергюсон получил новый бой в UFC

Lenta.ruиещё 5
2 часа назад
Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон вернется в октагон весной 2021 года. Об этом сообщает MMA Junkie.
Фергюсон получил новый бой в UFC
Фото: ReutersReuters
37-летний американец получил новый поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). 15 мая ему предстоит встреча с 31-летним Бенеилом Дариушом. Схватка пройдет в рамках номерного турнира UFC 262.
Фергюсон проиграл последние два поединка в UFC. Весной 2020-го он уступил Джастину Гейджи, лишившись шанса на проведение титульного боя. В декабре того же года американец проиграл Чарльзу Оливейре. Последний уже в марте 2021-го получил возможность поспорить за вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе с Майклом Чэндлером.
До этих неудач Фергюсон не проигрывал на протяжение восьми лет. Американец становился временным чемпионом UFC. При этом известно, что неоднократно срывался поединок Фергюсона с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Фергюсон одержал 25 побед при шести поражениях.
MMA,
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