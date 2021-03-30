UFC подписал контракт с Пимблеттом

Пимблетт становился чемпионом Cage Warriors. На его счету 16 побед при трех поражениях. В Великобритании бойца часто сравнивают с Макгрегором. Оба спортсмена стали известными еще в ходе выступлений в Европе.

Макгрегор присоединился к UFC в 2008 году в статусе чемпиона Cage Warriors в двух весовых категориях. В новом для себя промоушене он сумел повторить это достижение.