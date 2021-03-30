Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

UFC подписал контракт со «вторым Макгрегором»

Lenta.ru
54 минуты назад
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) подписал контракт с англичанином Пэдди Пимблеттом, которого фанаты смешанных единоборств (MMA) сравнивают с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте UFC Europe.
UFC подписал контракт с Пимблеттом
Фото: @paddythebaddy@paddythebaddy
26-летний Пимблетт пополнил ростер UFC. Как и Макгрегор, англичанин ранее выступал в британском промоушене Cage Warriors.
Пимблетт становился чемпионом Cage Warriors. На его счету 16 побед при трех поражениях. В Великобритании бойца часто сравнивают с Макгрегором. Оба спортсмена стали известными еще в ходе выступлений в Европе.
Макгрегор присоединился к UFC в 2008 году в статусе чемпиона Cage Warriors в двух весовых категориях. В новом для себя промоушене он сумел повторить это достижение.
MMA,Конор Макгрегор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители