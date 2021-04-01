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Конор: я прошу UFC создать пояс Макгрегора. С розовым золотом и рубинами

Чемпионат.comиещё 4
4 часа назад
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что просит промоушен создать особый пояс в его честь.
Конор: я прошу UFC создать пояс Макгрегора
Фото: ReutersReuters
«Чувствую, пришла пора разыграть эту детку в следующем поединке. Прошу UFC: пожалуйста, создайте пояс Макгрегора. Предлагаю розовое золото и рубины», — написал Макгрегор на своей странице в «Твиттере».
Ожидается, что следующий поединок Макгрегор проведёт с Дастином Порье, бой запланирован на июль 2021 года.
Это будет третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
MMA,Конор Макгрегор,
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