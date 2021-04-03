Российский боец смешанных единоборств (MMA) Халид Муртазалиев одержал первую победу в Bellator. Россиянин одолел бразильца Фабио Агийяра единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27). Поединок состоялся в рамках турнира Bellator 255, который проходит в американском Анкасвилле.

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Для Муртазалиева этот бой стал дебютным в промоушине. В смешанных единоборствах он провел 17 поединков, одержав 15 побед. Дважды он уходил побежденным. Стоит отметить, что Агийяр провел свою 19-ю встречу. Он выиграл 17 раз при двух поражениях.

Также на турнире проведет свой первый поединок в Bellator Усман Нурмагомедов, который является двоюродным братом экс-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова . Он встретится с Майком Хэмелом.

На счету Нурмагомедова 11 побед в MMA из 11 возможных. Усман Нурмагомедов занимался вольной борьбой и тайским боксом. Он является чемпионом мира по MMA среди юниоров-любителей. Главным событием турнира станет полуфинальный поединок Гран-при полулегкого веса, в котором Патрисиу Фрейре встретится с Эммануэлем Санчесом.