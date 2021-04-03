Дацик предложил Емельяненко 5 миллионов за бой

«Емеля! Ты ничего там не попутал, куропатка несчастная? Ты за метлой-то своей следи, а то устраиваешь тут какие-то концерты. Ты чего забыл, что за базар свой надо отвечать. Про какую-то братву говоришь Ты что, вообще забыл, за что ты сидел? Звезды тучками забил, сидел по 131-й. И еще качаешь тут за братву. Ты в жизни-то определись! А то по фене коцает. Клоун, блин.

Бой люди готовы организовать были. Ну какие тебе 10 миллионов? Что там твои менеджеры гонят? Выходи на бой! Отвечай за свой базар! Рубанешь меня — получишь 5 миллионов, я тебе из своего кармана выдам. Клоун. Хватит гаситься. Какие-то ценники там Ты идешь биться не за бабло. Ты идешь отвечать за свой базар, который ты нес. Не я тебя за язык дергал. Тем более, если ты кричишь, что я мешок. Ну иди и стегани этот мешок, рубани его. Главное, чтобы этот мешок на тебя не упал и не придавил», — сказал Дацик в интервью ютуб-каналу True Gym MMA.