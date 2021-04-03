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Дацик резко ответил А. Емельяненко: «Ты позоришь фамилию. Удивлен, что брат тебе до сих пор башку не проломил»

Sport24иещё 9
5 часов назад
Скандально известный боец ММА Вячеслав Дацик отреагировал на слова Александра Емельяненко, который ранее заявил, что не собирается драться с Дациком, а также озвучил причины.
Дацик предложил Емельяненко 5 миллионов за бой
Фото: Sport24Sport24
«Емеля! Ты ничего там не попутал, куропатка несчастная? Ты за метлой-то своей следи, а то устраиваешь тут какие-то концерты. Ты чего забыл, что за базар свой надо отвечать. Про какую-то братву говоришь Ты что, вообще забыл, за что ты сидел? Звезды тучками забил, сидел по 131-й. И еще качаешь тут за братву. Ты в жизни-то определись! А то по фене коцает. Клоун, блин.
Саша! Если бы у нас был бой сегодня, то на первой минуте твоя печень просто бы вылетела у тебя изо рта. С твоим нынешним видом и формой — просто позоришь фамилию «Емельяненко». Удивлен, что брат тебе до сих пор башку не проломил.
Бой люди готовы организовать были. Ну какие тебе 10 миллионов? Что там твои менеджеры гонят? Выходи на бой! Отвечай за свой базар! Рубанешь меня — получишь 5 миллионов, я тебе из своего кармана выдам. Клоун. Хватит гаситься. Какие-то ценники там Ты идешь биться не за бабло. Ты идешь отвечать за свой базар, который ты нес. Не я тебя за язык дергал. Тем более, если ты кричишь, что я мешок. Ну иди и стегани этот мешок, рубани его. Главное, чтобы этот мешок на тебя не упал и не придавил», — сказал Дацик в интервью ютуб-каналу True Gym MMA.
MMA,Вячеслав Дацик,Александр Емельяненко,
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