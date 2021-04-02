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СМИ: Порье подписал контракт на бой с Макгрегором

RT на русском
1 час назад
Американский боец Дастин Порье подписал контракт на поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.
Порье подписал контракт на бой с Макгрегором
Фото: ReutersReuters
Как сообщает MMA Junkie, американец уже поставил подпись на контракте, тогда как ирландец пока дал устное согласие на бой.
Первый бой Макгрегора и Порье состоялся в 2014 году, в нём досрочную победу одержал ирландец. Второй поединок прошёл в январе 2020 года, и Порье сумел взять реванш, нокаутировав Макгрегора.
Ранее UFC анонсировал бой Фергюсона с Дариушем.
MMA,Конор Макгрегор,
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