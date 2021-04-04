Стал известен следующий соперник Волкова в UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков может провести следующий поединок против представителя Франции Сирила Гана, сообщает ESPN. По информации источника, бой может возглавить турнир UFC Fight Night, который должен состоятся 26 июня.

Фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС © Валерий Шарифулин/ТАСС

Отмечается, что спортсмены договорились об организации поединка. Место его проведения пока не сообщается. В профессиональной карьере Волков принял участие в 41 поединке, в которых одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. В последнем бою россиянин победил техническим нокаутом представителя Нидерландов Алистара Оверима.