Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Емельяненко запросил 25 млн рублей за бой Вячеславом Дациком

Просто Про Спорт
6 часов назад
Россиянин Александр Емельяненко, выступающий в тяжелом весе, прокомментировал заявление Вячеслава Дацика о готовности выплатить ему пять млн рублей за их поединок.
25 млн рублей запросил Емельяненко за бой с Дациком
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В частности, он признался, что не понимает, откуда у Дацика такие деньги. Более того, спортсмен заявил, что его не устраивает эта сумма. По словам 40-летнего уроженца Старого Оскола, он готов подраться, если ему предложат не менее 25 млн рублей.
«А пока пусть «чемпионов» Зимбабве и Конго по боксу продолжает бить», – цитирует Александра портал «Всепроспорт».
Напомним, за всю карьеру в ММА Емельяненко одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. В активе Дацика – шесть выигранных боев и восемь проигранных встреч.
Ранее сообщалось, что Емельяненко ведет переговоры о проведении поединка с российским рэпером Джиганом.
MMA,Александр Емельяненко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители