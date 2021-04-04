25 млн рублей запросил Емельяненко за бой с Дациком

В частности, он признался, что не понимает, откуда у Дацика такие деньги. Более того, спортсмен заявил, что его не устраивает эта сумма. По словам 40-летнего уроженца Старого Оскола, он готов подраться, если ему предложат не менее 25 млн рублей.