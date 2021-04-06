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Федор Емельяненко улетел в США

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко улетел в США на турнир Bellator 257. Об этом он написал в своем Instagram.
Федор Емельяненко улетел в США
Фото: @fedoremelianenkoofficial@fedoremelianenkoofficial
44-летний тяжеловес опубликовал фото, сделанное в аэропорту. Рядом с Емельяненко можно увидеть другого отечественного бойца Вадима Немкова, действующего чемпиона Bellator в полутяжелом весе.
На турнире Bellator 257, который пройдет в США 16 апреля, Немкову предстоит поединок против 36-летнего американца Фила Дэвиса. Россиянин тренируется в команде Емельяненко.
29 марта глава Bellator Скотт Кокер допустил, что Джуниор дос Сантос, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), может стать новым соперником Емельяненко. Также глава промоушена неоднократно заявлял о готовности организовать бой Емельяненко в России.
Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce и Bellator. На его счету 39 побед при шести поражениях.
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