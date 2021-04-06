Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Чемпион UFC рассказал о кровавом кашле при коронавирусе

Lenta.ru
4 часа назад
Австралийский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волкановски рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом. Спортсмен выступил в эфире YouTube-канала ESPN MMA.
Чемпион UFC рассказал о кровавом кашле при COVID
Фото: Alex Volkanovski / YouTubeAlex Volkanovski / YouTube
32-летний Волкановски, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), описал ухудшение состояния. Австралиец отметил, что сперва испытывал лишь головную боль, жар и боли в спине. Однако болезнь усилилась и затронула легкие.
«Мы серьезно обеспокоились, когда я начал кашлять. В мокроте была видна кровь», — отметил чемпион UFC. Коронавирус у него выявили в конце марта. Вскоре у спортсмена диагностировали пневмонию.
Из-за болезни Волкановски снялся с турнира UFC 260. Чемпион должен был драться с американцем Брайаном Ортегой.
На счету Волкановски 22 победы при единственном поражении. В рамках UFC австралиец ни разу не уступал.
MMA,Брайан Ортега,Александр Волкановски,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители