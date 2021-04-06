Чемпион UFC рассказал о кровавом кашле при COVID

Австралийский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волкановски рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом. Спортсмен выступил в эфире YouTube-канала ESPN MMA.
Фото: Alex Volkanovski / YouTubeAlex Volkanovski / YouTube
32-летний Волкановски, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), описал ухудшение состояния. Австралиец отметил, что сперва испытывал лишь головную боль, жар и боли в спине. Однако болезнь усилилась и затронула легкие.
«Мы серьезно обеспокоились, когда я начал кашлять. В мокроте была видна кровь», — отметил чемпион UFC. Коронавирус у него выявили в конце марта. Вскоре у спортсмена диагностировали пневмонию.
Из-за болезни Волкановски снялся с турнира UFC 260. Чемпион должен был драться с американцем Брайаном Ортегой.
На счету Волкановски 22 победы при единственном поражении. В рамках UFC австралиец ни разу не уступал.