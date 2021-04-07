В США убили бойца ММА Тайлера Иста

Спортсмен погиб во время бытового конфликта.
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва
Инцидент произошёл в городе Лос-Лунас в штате Нью-Мексико. Полицию вызвали соседи, услышавшие стрельбу.
Как сообщает местная пресса, Тайлер Ист поругался со своей подругой и стал стрелять в неё. В этот момент за женщину заступился неизвестный: он открыл огонь по спортсмену, а затем сбежал.
Подробности трагедии установить сложно. Девушка Тайлера Иста находится в больнице в тяжёлом состоянии и пока не может давать показания.