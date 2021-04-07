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Умар Нурмагомедов показал первое фото из больницы после операции

Чемпионат.com
4 часа назад
Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, опубликовал свежее фото на своей странице в «Инстаграме». Снимок сделан после операции бойца.
Умар Нурмагомедов показал фото из больницы
Фото: InstagramInstagram
«Врачи сказали, операция прошла успешно. Впереди шесть месяцев реабилитации. Альхамдулиллах в любом положении», — подписал он фото.
«Ему ещё сделали операцию на колене — у него порвались связки. Он вышел из строя на ближайшие несколько месяцев. Если всё пойдет хорошо, к концу лета — началу осени мы увидим его следующий бой», — говорил ранее менеджер бойца Ризван Магомедов.
25-летний Умар Нурмагомедов одержал 13 побед в 13 боях в MMA, в том числе одну победу в одном поединке в UFC.
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