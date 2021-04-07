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Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как впервые стал чемпионом UFC

Газета.Ruиещё 3
7 апреля 2021
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как завоевал чемпионский пояс в легком весе в поединке с Элом Яквинтой на UFC 223. Это случилось в апреле 2018 года. "В ту неделю в легком весе не нашлось ни одного бойца, кроме Эла Яквинты. Мне предлагали пять разных оппонентов топ-уровня, но все они отказались под разными предлогами. На тот момент я шел с результатом 25-0 и 9-0 в UFC", — написал Нурмагомедов на своей странице в Twitter. Нурмагомедов одержал победу над Яквинтой единогласным решением судей и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом. Ранее сообщалось, что Хабиб выложил фото с лучшим полулегковесом планеты.
Хабиб вспомнил, как 3 года назад завоевал титул чемпиона UFC
Фото: Getty ImagesGetty Images
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