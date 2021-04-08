Легенду UFC отправили в нокаут ударом колена в голову

Во втором раунде Джонсон оказался в нокдауне, после чего пропустил удар коленом в голову (разрешено правилами ONE). Это досрочное поражение стало первым в карьере легенды Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Джонсон становился чемпионом UFC в наилегчайшем весе. Он обладатель самой длинной серии защит титула (11). Всего на счету 34-летнего спортсмена 35 поединков по правилам ММА: 30 побед, четыре поражения, еще один бой с его участием завершился вничью. В ONE Джонсон выступает с марта 2019-го, и до этого в боях по эгидой промоушена он не проигрывал.