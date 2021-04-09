Следующим соперником Шлеменко может стать Сантос

Российский боец Александр Шлеменко
может провести своей следующий поединок с бразильцем Марсио Сантосом.
Фото: RT на русскомRT на русском
Как сообщает ТАСС, со ссылкой на организаторов поединка, бой запланирован на 7 мая во Владивостоке.
«Сантос может стать соперником Александра. Для этого ему ещё необходимо пройти медобследование», — добавили организаторы.
На счету 36-летнего Шлеменко 59 побед, 13 поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.
А послужном списке 32-летнего Сантоса 15 побед и 5 поражений.
Ранее RT представил
рейтинг российских бойцов ММА в полусреднем весе за апрель.