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Боец Шахбулатов оценил перспективы Хабиба в РПЛ

Газета.Ru
3 часа назад
Боец Шамиль Шахбулатов оценил перспективы бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает RT.
Боец Шахбулатов оценил перспективы Хабиба в РПЛ
Фото: ReutersReuters
"На мой взгляд, Хабиб мог бы спокойно играть на уровне РПЛ. Возможно, нужно немного потренироваться. Не думаю, что у него были бы проблемы. Уровень чемпионата России довольно низкий", - сказал Шахбулатов.
В профессиональной карьере Хабиб одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0. В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом. Ранее Хабиб назвал имя лучшего футболиста в истории.
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