Бывший чемпион UFC потребует отменить его поражение

37-летний спортсмен, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), потребует у руководства One Championship отмены результата его поединка с молдаванином Юрием Лапикусом. Схватка завершилась дисквалификацией американца за нанесение запрещенных ударов в затылок оппонента.