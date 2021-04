Макгрегор оскорбил Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор оскорбил россиянина Хабиба Нурмагомедова в Twitter и удалил пост. На публикацию обратили внимание в The Sun.

В своем сообщении Макгрегор пошутил о страхе отечественного бойца, поменяв слова в детской песне The Wheels on the Bus. В измененной версии ирландец упомянул «обосравшихся дагестанцев» и вскоре удалил пост.