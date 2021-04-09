Макгрегор собрался нокаутировать Порье конкретным ударом

3 апреля Макгрегор подтвердил проведение третьего поединка с Порье в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ожидается, что схватка пройдет в июле.

Второй бой между американцем и ирландцем прошел в январе. Порье взял реванш у Макгрегора за поражение в 2014 году и нокаутировал его. Ирландец же потерпел первое поражение нокаутом в карьере.