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Макгрегор собрался нокаутировать Порье конкретным ударом

Lenta.ru
1 час назад
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор собрался нокаутировать американца Дастина Порье конкретным ударом в их третьем поединке. Об этом он написал в своем Instagram.
Макгрегор собрался нокаутировать Порье конкретным ударом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
32-летний ирландец назвал точный удар и раунд, в котором завершится их противостояние с Порье. Макгрегор рассчитывает поразить соперника прямым ударом ногой в нос в четвертом раунде. Боец опубликовал фото, где отрабатывает указанный прием.
3 апреля Макгрегор подтвердил проведение третьего поединка с Порье в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ожидается, что схватка пройдет в июле.
Второй бой между американцем и ирландцем прошел в январе. Порье взял реванш у Макгрегора за поражение в 2014 году и нокаутировал его. Ирландец же потерпел первое поражение нокаутом в карьере.
Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Этого же результата он достиг, выступая в британском промоушене Cage Warriors.
MMA,Конор Макгрегор,
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