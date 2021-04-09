Шахбулатов проиграл Борисову на турнире ACA 121

Бой продолжался все три раунда. Судьи раздельным решением отдали победу Борисову — 30:27, 28:29, 29:28, 28:29, 28:29.
В боях предварительного карда Илья Ходкевич победил Пламена Бочварова судейским решением, Хердесон Батиста техническим нокаутом взял верх над Лукашем Коперой, Хасейн Шайхаев решением судей победил Клеверсона Силву, Антон Ларьков проиграл Андрею Калечицу судейским решением, Майкон Силван одержал победу сабмишеном над Осимхоном Рахмоновым, Мехди Байдулаев сабмишеном взял верх над Ильёй Волынцом, а Канат Келдибеков решением судей победил Важу Циптаури.