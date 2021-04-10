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Нурмагомедов обратился к Порье и Макгрегору

Lenta.ruиещё 12
10 апреля 2021
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост с шуткой и затегировал ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. Запись доступна в Twitter спортсмена.
Нурмагомедов пошутил над Порье и Макгрегором
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
32-летний Нурмагомедов обратился к бывшим соперникам с шуткой. В ролике один из героев говорит собеседникам: «Я вам слово свое дал? Забираю обратно».
Все трое известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Нурмагомедов вышел победителем из поединков с Макгрегором и Порье. В каждом из них он защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Он завершил карьеру осенью 2020-го.
Также Макгрегор и Порье провели два поединка между собой. Третья схватка запланирована на июль.
В январе Порье взял реванш у Макгрегора и отправил последнего в нокаут. В 2014 году победу праздновал ирландский спортсмен.
Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Порье удерживал пояс временного чемпиона организации.
MMA,Хабиб Нурмагомедов,Конор Макгрегор,
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