Нурмагомедов пошутил над Порье и Макгрегором

32-летний Нурмагомедов обратился к бывшим соперникам с шуткой. В ролике один из героев говорит собеседникам: «Я вам слово свое дал? Забираю обратно».
Все трое известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Нурмагомедов вышел победителем из поединков с Макгрегором и Порье. В каждом из них он защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Он завершил карьеру осенью 2020-го.
Также Макгрегор и Порье провели два поединка между собой. Третья схватка запланирована на июль.
В январе Порье взял реванш у Макгрегора и отправил последнего в нокаут. В 2014 году победу праздновал ирландский спортсмен.
Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Порье удерживал пояс временного чемпиона организации.