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Макгрегор объяснил, почему не перечислил $500 тысяч в фонд Порье

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад
Боец ММА Конор Макгрегор ответил на заявление своего соперника Дастина Порье, который рассказал о том, что ирландец так и не перечислил в его благотворительный фонд обещанные $500 тысяч.
Макгрегор отказался перечислить $500 тысяч в фонд Порье
Фото: ReutersReuters
"Ты обещал пожертвование в мою благотворительную организацию, но ты и твоя команда перестали отвечать после поединка в январе. Скоро увидимся, 10 июля заплатишь за все!" — написал Порье.
"Пожертвование, а не долг, - ответил Макгрегор в своем Twitter. - Мы ждали планов на эти деньги, но так и не дождались. Я делаю так со всеми своими пожертвованиями. Узнаю, куда идут деньги, шаг за шагом. Иначе они уходят в никуда. И тот факт, что ты принял третий бой со мной вместо поединка за титул, говорит о том, что я не ошибся на твой счет".
Спортсмены дважды встречались между собой. В 2014 году победу праздновал ирландский спортсмен, в январе 2021 года Порье взял реванш и отправил Макгрегора в нокаут. Третья схватка бойцов запланирована на июль этого года. В ролике, опубликованном Хабибом Нурмагомедовым в Twitter, один из героев говорит собеседникам: "Я вам слово свое дал? Забираю обратно". Ранее сообщалось, что Нурмагомедов опубликовал пост с шуткой в адрес Макгрегора и Порье.
MMA,Конор Макгрегор,
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