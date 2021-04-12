Макгрегор отказался перечислить $500 тысяч в фонд Порье

"Пожертвование, а не долг, - ответил Макгрегор в своем Twitter. - Мы ждали планов на эти деньги, но так и не дождались. Я делаю так со всеми своими пожертвованиями. Узнаю, куда идут деньги, шаг за шагом. Иначе они уходят в никуда. И тот факт, что ты принял третий бой со мной вместо поединка за титул, говорит о том, что я не ошибся на твой счет".
Спортсмены дважды встречались между собой. В 2014 году победу праздновал ирландский спортсмен, в январе 2021 года Порье взял реванш и отправил Макгрегора в нокаут. Третья схватка бойцов запланирована на июль этого года. В ролике, опубликованном Хабибом Нурмагомедовым в Twitter, один из героев говорит собеседникам: "Я вам слово свое дал? Забираю обратно". Ранее сообщалось, что Нурмагомедов опубликовал пост с шуткой в адрес Макгрегора и Порье.