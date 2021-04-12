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Макгрегор заявил, что третий бой с Порье отменяется

RT на русскомиещё 9
4 часа назад
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сообщил, что его третий бой с американцем Дастином Порье не состоится.
Макгрегор: бой с Порье отменяется
Фото: ReutersReuters
«Ты просто безмозглая деревенщина, которая рвёт себя на части. $500 тыс. без планов Ты, должно быть, ничего не понимаешь в деньгах. Кстати, бой отменяется. Я собираюсь подраться с кем-нибудь другим 10-го числа. Удачи с твоим контрактом, парень», — написал Макгрегор в своём Twitter.
Он отметил, что его команда делает всё, чтобы пожертвования дошли туда, куда нужно, а Порье ответит за попытку оскорбить его имя.
До этого Порье обвинил Макгрегора в том, что тот не выполнил обещание пожертвовать деньги в благотворительный фонд.
Первый бой Макгрегора и Порье состоялся в 2014 году, в нём досрочную победу одержал ирландец. Второй поединок прошёл в январе 2020 года, Порье сумел взять реванш, нокаутировав Макгрегора.
Третий бой запланирован на 10 июля на UFC 264.
Ранее Хабиб Нурмагомедов отреагировал на обвинение Порье в адрес Макгрегора.
MMA,Хабиб Нурмагомедов,Конор Макгрегор,
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