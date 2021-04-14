«Ты опять под кайфом?»: Ян ответил на вызов О'Мэлли

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Ранее Шон предложил Яну провести бой в июле, так как реванш российского спортсмена с Алджамейном Стерлингом состоится не раньше осени.

«Эй, Петр Ян, что ты делаешь в июле, брат? Хочешь побить меня, пока ждешь своего реванша?» — написал О`Мэлли в Twitter.

«Ты опять под кайфом, Шон?», — отреагировал Ян.