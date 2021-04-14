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Ян ответил на вызов О'Мэлли

Спорт-Экспрессиещё 11
12 часов назад
Первый номер рейтинга бойцов легчайшего дивизиона UFC Петр Ян россиянин отреагировал на вызов американца Шона О'Мэлли.
«Ты опять под кайфом?»: Ян ответил на вызов О'Мэлли
Фото: ТАССТАСС
Ранее Шон предложил Яну провести бой в июле, так как реванш российского спортсмена с Алджамейном Стерлингом состоится не раньше осени.
«Эй, Петр Ян, что ты делаешь в июле, брат? Хочешь побить меня, пока ждешь своего реванша?» — написал О`Мэлли в Twitter.
«Ты опять под кайфом, Шон?», — отреагировал Ян.
Последний бой Ян провел в марте на UFC 259 в Вегасе, где он нанес Стерлингу неумышленный удар коленом в голову, за что был дисквалифицирован. Ожидалось, что состоится незамедлительный матч-реванш, однако действующий чемпион планирует сделать операцию на шее.
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