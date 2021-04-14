Макгрегор оскорбил Порье

Ирландец Конор Макгрегор , выступающий в легком весе, отреагировал на заявление UFC о бое против американца Дастина Порье, который пройдет 10 июля.

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В частности, он подтвердил эту информацию, отметив, что заключил контракт в среду, 14 апреля.

«Да, я сделал это сегодня утром», – сказал 32-летний боец.

Также он назвал Порье засранцем и пообещал одержать яркую победу.

«10 июля я разорву его. Мак возвращается в Город грехов! Будет аншлаг!» – заключил ирландец, чьи слова приводит журналист Ариэль Хельвани.

Напомним, Макгрегор и Порье встречались дважды. Первый поединок состоялся в сентябре 2014 года и завершился в пользу ирландца техническим нокаутом. Порье взял реванш через семь лет – в января 2021-го он выиграл таким же образом.