Макгрегор оскорбил Порье

Ирландец Конор Макгрегор
, выступающий в легком весе, отреагировал на заявление UFC о бое против американца Дастина Порье, который пройдет 10 июля.
В частности, он подтвердил эту информацию, отметив, что заключил контракт в среду, 14 апреля.
«Да, я сделал это сегодня утром», – сказал 32-летний боец.
Также он назвал Порье засранцем и пообещал одержать яркую победу.
«10 июля я разорву его. Мак возвращается в Город грехов! Будет аншлаг!» – заключил ирландец, чьи слова приводит журналист Ариэль Хельвани.
Напомним, Макгрегор и Порье встречались дважды. Первый поединок состоялся в сентябре 2014 года и завершился в пользу ирландца техническим нокаутом. Порье взял реванш через семь лет – в января 2021-го он выиграл таким же образом.
К слову, за всю карьеру в смешанных единоборствах (ММА) Макгрегор одержал 22 победы и потерпел пять поражений. На счету Порье – 27 выигранных боев и шесть проигранных встреч.