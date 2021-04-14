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Макгрегор пообещал порвать "засранца Порье"

Вероника Полынина
3 часа назад
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор пообещал «порвать» американца Дастина Порье в ходе третьего боя.
Макгрегор пообещал порвать "засранца Порье"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я подписал соглашение о бое сегодня утром. Я разорву этого засранца 10 июля. Mакгрегор вернулся в город грехов! Будет полный зал!» - заявил ирландец, его слова приводит News.ru.
Ранее в среду UFC анонсировал бой Макгрегора и Порье на турнире UFC 264. Поединок состоится 10 июля на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Стадион, смещающий 20 тысяч человек, будет заполнен на 100%.
Как писал «Рамблер», 12 апреля Макгрегор заявил об отмене боя с Порье из-за конфликта с пожертвованием в благотворительный фонд американского бойца. Порье обвинил Макгрегора в том, что тот не перевел в его фонд 500 тысяч долларов. Конор ответил, что не собирается переводить деньги без объявления планов, как эти средства будут расходоваться. Он обозвал потенциального соперника «деревенщиной», ничего не понимающей в деньгах, и заявил, что 10 июля собирается подраться с кем-нибудь другим.
MMA,Конор Макгрегор,
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