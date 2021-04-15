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Российский боец проиграл нокаутом на 73-й секунде титульного поединка

Lenta.ru
8 часов назад
Российский боец смешанного стиля (MMA) Тимофей Настюхин проиграл нокаутом спортсмену из Сингапура Кристиану Ли в титульном поединке промоушена ONE Championship TNT II. Видео доступно в Instagram организации.
Российский боец проиграл нокаутом на 73-й секунде
Фото:  www.onefc.com www.onefc.com
Поединок прошел в сингапурском городе Калланг и завершился на 73-й секунде. Ли нанес серию ударов в область головы россиянина, в результате чего судья остановил поединок, зафиксировав технический нокаут.
Для Настюхина поражение стало пятым в карьере. Россиянин побеждал 14 раз в поединках по правилам MMA. На счету Ли теперь 15 побед и три поражения.
В марте 2019-го Настюхин одержал победу над бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Эдди Альваресом. Тогда он нокаутировал соперника в первом раунде.
MMA,Кристиан Ли,Эдди Альварес,
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